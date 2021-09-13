Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Российский теннисистобыграл первую ракетку мира сербаи впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США.

Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере. Также российский теннисист впервые победил на турнире «Большого шлема».

Также он стал первым российским теннисистом в мужском одиночном разряде с 2000-го года, кому покорился американский Шлем.