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    Кафельников прокомментировал победу Медведева в финале US Open

    Теннис US Open ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от победы россиянина Даниила Медведева в финале US Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, в решающем матче Медведев переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

    «Я очень рад, что Даня добился такого успеха. Заслуженная победа сегодня. Выиграть большой шлем — огромное достижение. Он молодец, наконец-то справился со своими эмоциями. Было заметно, что он расшатал игру Джоковича. Новак смотрелся очень бледно. После второго сета я был уверен в победе Медведева в трех партиях. Поздравляю Даниила, сегодня он открыл счет своим "Шлемам".

    Джокович уже в истории, его не сломаешь никак. Очень обидное поражение для него. Я представляю, что он сейчас чувствует, ему не хватило шага до календарного "Шлема". Это спорт, нужно уметь проигрывать, кем бы ты ни был», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

    Для россиянина этот титул Большого шлема стал первым в его карьере. Ранее он дважды проигрывал в финалах.

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