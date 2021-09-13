Кафельников прокомментировал победу Медведева в финале US Open

Бывшая первая ракетка мираподелился эмоциями от победы россиянинав финале US Open.

Напомним, в решающем матче Медведев переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

«Я очень рад, что Даня добился такого успеха. Заслуженная победа сегодня. Выиграть большой шлем — огромное достижение. Он молодец, наконец-то справился со своими эмоциями. Было заметно, что он расшатал игру Джоковича. Новак смотрелся очень бледно. После второго сета я был уверен в победе Медведева в трех партиях. Поздравляю Даниила, сегодня он открыл счет своим "Шлемам".

Джокович уже в истории, его не сломаешь никак. Очень обидное поражение для него. Я представляю, что он сейчас чувствует, ему не хватило шага до календарного "Шлема". Это спорт, нужно уметь проигрывать, кем бы ты ни был», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Для россиянина этот титул Большого шлема стал первым в его карьере. Ранее он дважды проигрывал в финалах.