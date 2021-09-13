Джокович: Если есть кто-то, кто заслуживает «Большой шлем», так это Медведев

Первая ракетка мира сербобратился к россиянинупосле поражения в финале US Open.

«Мои поздравления Даниилу, потрясающий матч. Если есть кто-то, кто заслуживает "Большой шлем", так это ты. У тебя потрясающая команда, ты самый потрясающий игрок в туре. Уверен, что ты будешь на этой сцене и в будущем.

Я представлял себя в обоих случаях сейчас, и, несмотря на то, что я уступил, я самый счастливый человек благодаря болельщикам. Вы тронули меня до глубины души, я никогда так себя не чувствовал. Спасибо вам за поддержку», — сказал Джокович во время награждения.

Для россиянина этот титул Большого шлема стал первым в его карьере. Ранее он дважды проигрывал в финалах.