ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой
  • 06:46
    • Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open
  • 08:33
    • Рублев поднялся в топ-5 рейтинга ATP
  • 23:52
    • Хет-трик Бензема позволил «Реалу» обыграть «Сельту»
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
    Все новости спорта

    Джокович: Если есть кто-то, кто заслуживает «Большой шлем», так это Медведев

    Теннис US Open ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале US Open.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    «Мои поздравления Даниилу, потрясающий матч. Если есть кто-то, кто заслуживает "Большой шлем", так это ты. У тебя потрясающая команда, ты самый потрясающий игрок в туре. Уверен, что ты будешь на этой сцене и в будущем.

    Я представлял себя в обоих случаях сейчас, и, несмотря на то, что я уступил, я самый счастливый человек благодаря болельщикам. Вы тронули меня до глубины души, я никогда так себя не чувствовал. Спасибо вам за поддержку», — сказал Джокович во время награждения.

    Для россиянина этот титул Большого шлема стал первым в его карьере. Ранее он дважды проигрывал в финалах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится южное дерби?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Казанский голевой обмен?
  • «Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Эвертон» возьмет свое незамедлительно?
  • «Эвертон» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры