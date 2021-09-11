Джокович обыграл Зверева и вышел в финал US Open

Сербстал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче 1/2 финала Джокович одержал победу над немцем Александром Зверевым — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.

Новак за это время выполнил 12 подач навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов.

Джокович девятый раз в карьере дошел в Нью-Йорке до финала.

В решающем матче соперником Джоковича станет Даниил Медведев. Ранее в этом сезоне сербский теннисист обыграл россиянина в финале Открытого чемпионата Австралии. В случае победы Джокович станет рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на турнирах «Больших шлемах».

Кроме того, Джокович может стать всего лишь вторым мужчиной в истории профессионально тенниса, которому удастся выиграть в течение одного сезона все турниры «Большого шлема».