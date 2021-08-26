Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде

Россиянкане смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов.

В четвертьфинальном матче российская теннисистка за час потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт со счётом 1:6, 2:6.

Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Линетт подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Кливленде Линетт сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая в четвертьфинале нанесла поражение представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:2, 6:4.