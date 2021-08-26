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    Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде

    Теннис Дарья Касаткина WTA Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В четвертьфинальном матче российская теннисистка за час потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт со счётом 1:6, 2:6.

    Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Линетт подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

    За выход в финал турнира в Кливленде Линетт сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая в четвертьфинале нанесла поражение представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:2, 6:4.

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