Циципас о выходе в финал «Ролан Гаррос»: Это самая важная победа в моей карьере

Пятая ракетка мирапрокомментировал победу над немцемв полуфинале «Ролан Гаррос».

Отметим, что Циципас стал первым греком, который вышел в финал турнира «Большого шлема».

«Матч был очень нервным, напряженным. Первый гейм пятого сета был самым важным.

Я отыгрался [с 0:40 на подаче], выжил, болельщики были за меня, они меня поддерживали, наполняли энергией. Я все равно чувствовал, что есть надежда, что есть возможности.

Когда к тебе так относятся, нужно только выходить и бороться. Это я и сделал. Это было очень сложно, очень эмоционально — я прошел через много эмоциональных срывов.

И эта победа очень много для меня значит, пока что она самая важная в моей карьере. Сегодня на трибунах было много людей с флагами, многие поддерживали меня по-гречески. Для меня это очень важно.

Очень важно, что я работаю достаточно хорошо, чтобы в моей стране меня признавали. Я очень рад, что Греция заняла более серьезное место в теннисном сообществе.

Очень рад, что мы с Марией [Саккари] выступаем достаточно хорошо, чтобы поднимать теннис в Греции», — сказал спортсмен в эфире «Евроспорта».

Второй финалист турнира определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.