Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка-2021. Все, что нужно знать о турнире
  • 20:54
    • Италия и Турция назвали составы на матч открытия Евро-2020
  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 11:49
    • Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
  • 13:22
    • Карасев будет резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония
  • 12:45
    • Кудряшов занимается по индивидуальной программе перед матчем с Бельгией
    Все новости спорта

    Циципас о выходе в финал «Ролан Гаррос»: Это самая важная победа в моей карьере

    Теннис Стефанос Циципас Александр Зверев ATP Ролан Гаррос Прогнозы на теннис
    Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос».

    Стефанос Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас

    Отметим, что Циципас стал первым греком, который вышел в финал турнира «Большого шлема».

    «Матч был очень нервным, напряженным. Первый гейм пятого сета был самым важным.

    Я отыгрался [с 0:40 на подаче], выжил, болельщики были за меня, они меня поддерживали, наполняли энергией. Я все равно чувствовал, что есть надежда, что есть возможности.

    Когда к тебе так относятся, нужно только выходить и бороться. Это я и сделал. Это было очень сложно, очень эмоционально — я прошел через много эмоциональных срывов.

    И эта победа очень много для меня значит, пока что она самая важная в моей карьере. Сегодня на трибунах было много людей с флагами, многие поддерживали меня по-гречески. Для меня это очень важно.

    Очень важно, что я работаю достаточно хорошо, чтобы в моей стране меня признавали. Я очень рад, что Греция заняла более серьезное место в теннисном сообществе.

    Очень рад, что мы с Марией [Саккари] выступаем достаточно хорошо, чтобы поднимать теннис в Греции», — сказал спортсмен в эфире «Евроспорта».

    Второй финалист турнира определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?
  • Турция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2020. Франция, Италия или Дания?
  • Кто выиграет Евро-2020. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2020
  • Футбол
  • 17/06/2021 в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Послезавтра в 09:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крейчикова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры