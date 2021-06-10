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    Веснина и Карацев проиграли в финале турнира смешанных пар на «Ролан Гаррос»

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    Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли выиграть турнир смешанных пар на «Ролан Гаррос».

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В финале россияне уступили американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери — 6:2, 4:6, 5:10.

    Встреча теннисистов пролилась 1 час 17 минут. Победители выполнили 3 эйса, допустили одну двойную ошибку и использовали 1 брейк-пойнт из 2. Веснина и Карацев 5 раз подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

    Карацев упустил возможность впервые выиграть турнир «Большого шлема». А Веснина ранее побеждала в миксте, выиграв Australian Open в 2016 году в паре с бразильцем Бруно Суаресом.

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