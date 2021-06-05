«Ролан Гаррос». Шварцман вышел в четвертый круг, Джокович сыграет с Беранкисом

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В седьмой день «Ролан Гаррос» завершатся матчи третьего круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Диего Шварцман (Аргентина) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:2, 6:1

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В поединке третьего раунда десятый номер посева обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:4, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась два часа. Шварцман ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 13.

Кольшрайбер выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу аргентинца.

За выход в четвертьфинал Диего поспорит с победителем матча Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Женщины

Слоан Стивенс (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 7:5

Американка Слоан Стивенс пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во встреча третьего раунда она обыграла чешку Каролину Мухову — 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте почти два часа. Американка отличилась высоким процентом первой подачи (84), а также хорошей реализацией брейк-поинтов — 4 из 7.

Далее Стивенс ждет встреча с чешкой Барборой Крейчиковой.

Элина Свитолина (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 3:6, 2:6

Украинка Элина Свитолина проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 7.

На счету Крейчиковой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-поинтов из 13.

Элина была посеяна под пятым номером на турнире. Среди тех, кто выше нее по рейтингу, остается только София Кенин.

За выход в следующую стадию турнира Барбора поборется с американкой Слоан Стивенс.