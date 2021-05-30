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    Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге «Роллан Гаррос»

    Теннис Ролан Гаррос WTA Светлана Кузнецова Виктория Азаренко Прогнозы на теннис
    Россиянка Светлана Кузнецова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

    Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова

    На старте «Роллан Гаррос» российская теннисистка за два часа проиграла проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в трех сетах (4:6, 6:2, 3:6).

    Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

    Азаренко девять раз ошиблась на подаче и воспользовалась семью попытками из 16 для взятия подачи соперницы.

    Во втором круге турнира белорусская теннисистка сыграет с датчанкой Кларой Таусон.

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