Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге «Роллан Гаррос»

Россиянкане сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

На старте «Роллан Гаррос» российская теннисистка за два часа проиграла проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в трех сетах (4:6, 6:2, 3:6).

Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Азаренко девять раз ошиблась на подаче и воспользовалась семью попытками из 16 для взятия подачи соперницы.

Во втором круге турнира белорусская теннисистка сыграет с датчанкой Кларой Таусон.