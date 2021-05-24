Хачанов опередил Карацева в рейтинге АTP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

В топ-10 списка изменения не произошли. Россиянин Даниил Медведев продолжает удерживать вторую строчку. Андрей Рублев находится на седьмом месте.

А вот россиянин Карен Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю позицию. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира во французском Лионе, где проиграл британцу Кэмерону Норри. В рейтинге россиянин опередил соотечественника Аслана Карацева.

Рейтинг ATP от 24 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2 280;

26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.