Хачанов опередил Карацева в рейтинге АTP

В топ-10 списка изменения не произошли. Россиянин Даниил Медведев продолжает удерживать вторую строчку. Андрей Рублев находится на седьмом месте.
А вот россиянин Карен Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю позицию. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира во французском Лионе, где проиграл британцу Кэмерону Норри. В рейтинге россиянин опередил соотечественника Аслана Карацева.
Рейтинг ATP от 24 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2 280;
26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.