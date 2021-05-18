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    Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме

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    Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В поединке второго круга россиянка проиграла американке Слоан Стивенс со счетом 6:1, 4:6, 5:7.

    Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Касаткина допустила 4 двойные ошибки, реализовала 9 брейк-поинтов из 16 и ни разу не подала навылет.

    Стивенс выполнила 3 эйса, две 2 ошибки и использовала 9 брейк-поинтов из 19.

    В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и итальянкой Сарой Эррани.

    Отметим также вылет американки Серены Уильямс, которая уступила чешке Катержине Синяковой — 6:7 (4:7), 2:6.

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