Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме

Российская теннисисткане сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме.

В поединке второго круга россиянка проиграла американке Слоан Стивенс со счетом 6:1, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Касаткина допустила 4 двойные ошибки, реализовала 9 брейк-поинтов из 16 и ни разу не подала навылет.

Стивенс выполнила 3 эйса, две 2 ошибки и использовала 9 брейк-поинтов из 19.

В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и итальянкой Сарой Эррани.

Отметим также вылет американки Серены Уильямс, которая уступила чешке Катержине Синяковой — 6:7 (4:7), 2:6.