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    Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мадриде

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    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мадриде.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В поединке первого раунда россиянка обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 6:2.

    Встреча продолжалась полтора часа. Павлюченкова 1 раз подала навылет и реализовала 4 брейк-поинта из 9.

    На счету Киз 1 эйс и 1 использованный брейк-поинт из 4.

    Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).

    Также во второй круг вышла россиянка Дарья Касаткина, победившая румынку Ирину Бегу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).

    В матче второго круга Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, победившей россиянку Веру Звонареву со счетом 6:1, 6:2 в матче первого круга.

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