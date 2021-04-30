Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мадриде

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
В поединке первого раунда россиянка обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась полтора часа. Павлюченкова 1 раз подала навылет и реализовала 4 брейк-поинта из 9.
На счету Киз 1 эйс и 1 использованный брейк-поинт из 4.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).
Также во второй круг вышла россиянка Дарья Касаткина, победившая румынку Ирину Бегу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).
В матче второго круга Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, победившей россиянку Веру Звонареву со счетом 6:1, 6:2 в матче первого круга.