Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем турнира Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.

В финале итальянский теннисист за два с половиной часа обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0).

Карацев один раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два из трех своих брейк-пойнтов.

Берреттини сделал девять эйсов, допустив три двойные ошибки, выиграв три гейма на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

25-летний итальянец завоевал четвертый титул в своей карьере, а также первый с 2019 года.

27-летний Карацев ранее лишь однажды выходил в финал турнира ATP в одиночном разряде.