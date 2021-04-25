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    Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде

    Теннис ATP Маттео Берреттини Прогнозы на теннис
    Итальянец Маттео Берреттини стал победителем турнира Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.

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    В финале итальянский теннисист за два с половиной часа обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0).

    Карацев один раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два из трех своих брейк-пойнтов.

    Берреттини сделал девять эйсов, допустив три двойные ошибки, выиграв три гейма на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

    25-летний итальянец завоевал четвертый титул в своей карьере, а также первый с 2019 года.

    27-летний Карацев ранее лишь однажды выходил в финал турнира ATP в одиночном разряде.

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