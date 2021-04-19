Рублев обошел Федерера в рейтинге АТР

Официальный сайт АТР 19 апреля обновил рейтинг лучших теннисистов мира.

В топ-10 списка произошло одно изменение. Андрей Рублев сместил швейцарца Роджера Федерера с седьмого места. Россиянин днем ранее уступил греку Стефаносу Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для Андрея это наивысшая позиция в рейтинге ATP в карьере.

Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович, на втором месте россиянин Даниил Медведев, который пропустил турнир в Монте-Карло из-за коронавируса. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР, версия от 19 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9850,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9490,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8615,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7860,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125,

7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5955,

8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280…

28 (29). Аслан Карацев (Россия) — 1946.