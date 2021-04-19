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    Рублев обошел Федерера в рейтинге АТР

    Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Стефанос Циципас Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль Александр Зверев Маттео Берреттини Карен Хачанов Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Официальный сайт АТР 19 апреля обновил рейтинг лучших теннисистов мира.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В топ-10 списка произошло одно изменение. Андрей Рублев сместил швейцарца Роджера Федерера с седьмого места. Россиянин днем ранее уступил греку Стефаносу Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для Андрея это наивысшая позиция в рейтинге ATP в карьере.

    Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович, на втором месте россиянин Даниил Медведев, который пропустил турнир в Монте-Карло из-за коронавируса. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

    Рейтинг АТР, версия от 19 апреля:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка,
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9850,
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9490,
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8615,
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7860,
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125,
    7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5955,
    8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453…
    23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280…
    28 (29). Аслан Карацев (Россия) — 1946.

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