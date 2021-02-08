ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов«Челси» прибавляет в солидности при Тухеле
  • 09:32
    • СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Рондона
  • 08:38
    • Карацев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2021
  • 07:27
    • Касаткина обыграла Бултер вышла во второй круг Australian Open
  • 07:14
    • «Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле
  • 07:00
    • Павлюченкова проиграла на старте Australian Open
    Все новости спорта

    Карацев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2021

    Теннис Australian Open ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4.

    Аслан Карацев
    Аслан Карацев

    Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

    За место в третьем круге Карацев сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

    Другие представители России проведут свои матчи первого раунда 9 февраля. Андрей Рублев встретится с немцем Янником Ханфманом, Даниил Медведев проведет матч с канадцем Вашеком Поспишилом, Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александером Вукичем, а Роман Сафиуллин — с белорусом Ильей Ивашко.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пощадит ли «Бавария» африканского соперника?
  • «Аль-Ахли» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Остановит ли «Сельта» «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Бенфика» на третье место?
  • «Бенфика» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шеффилд — Уиком
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры