Карацев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2021

Российский теннисиств матче первого тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца— 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

За место в третьем круге Карацев сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

Другие представители России проведут свои матчи первого раунда 9 февраля. Андрей Рублев встретится с немцем Янником Ханфманом, Даниил Медведев проведет матч с канадцем Вашеком Поспишилом, Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александером Вукичем, а Роман Сафиуллин — с белорусом Ильей Ивашко.