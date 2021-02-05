Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

продолжает успешное выступление на турнире в Мельбурне (Австралия). Российский теннисист в 1/8 финала турнира обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Кевин Андерсон в свою очередь сделал 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с нидерландцем Ботиком Ван де Зандшульпом, который обыграл американца Райлли Опелку.

Турнир в Мельбурне проходит с 1 по 7 февраля. Общий призовой фондом турнира составляет 382 575 долларов.