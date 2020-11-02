Медведев вернулся на пятое место в рейтинге ATP

В первой десятке произошло изменение — россиянин Даниил Медведев сместил грека Стефаноса Циципаса с пятой строчки. Его соотечественник Андрей Рублев занимает восьмое место. Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 19-е место.
Тремя лучшими теннисистами по версии ATP по-прежнему являются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
Рейтинг АТР от 2 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 980;
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 839;
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 245. 0