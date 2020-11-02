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    Медведев вернулся на пятое место в рейтинге ATP

    Теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович  Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    ATP опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В первой десятке произошло изменение — россиянин Даниил Медведев сместил грека Стефаноса Циципаса с пятой строчки. Его соотечественник Андрей Рублев занимает восьмое место. Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 19-е место.

    Тремя лучшими теннисистами по версии ATP по-прежнему являются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

    Рейтинг АТР от 2 ноября:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
    3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
    4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
    5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 980;
    6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 839;
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…
    19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 245. 0

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