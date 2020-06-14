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    Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде

    Теннис ATP Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Третья ракетка мира австриец Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде.

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    В финале австрийский теннисист победил серба Филипа Краиновича со счетом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.

    Оба теннисиста совершили по 2 эйса и реализовали по 2 брейк-поинта из 4. При этом Тим совершил 1 двойную ошибку.

    Отметим, что выставочный турнир Adria Tour был организован сербом Новаком Джоковичем. Первая ракетка мира не смог преодолеть групповой этап, проиграв во втором матче Краиновичу.

    На данный момент все теннисные турниры под эгидами ATP, WTA и ITF отменены до 31 июля из-за пандемии коронавируса. 0

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