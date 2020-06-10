Федерер пропустит остаток этого сезона

Швейцарский теннисистобъявил, что не будет выступать в 2020 году.

«Дорогие фанаты. Надеюсь, вы здоровы и находитесь в безопасности. Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановления после травмы. Я перенес артроскопическую операцию на правом колене.

Сейчас я планирую поступить так же, как перед сезоном-2017. Я намерен отложить свое возвращение в теннис до тех пор, пока не буду на 100% готов играть на высочайшем уровне. Я буду скучать по болельщикам и туру. Увидимся со всеми снова в начале сезона 2021 года», — написал Федерер в своем Twitter.

Напомним, 38-летний Федерер перенес первую операцию на колене в феврале этого года и не планировал выступать до июня.

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