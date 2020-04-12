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    Надаль продал футболку на аукционе за 22 тысячи долларов

    Теннис Рафаэль Надаль US Open ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль продал с аукциона футболку, которую надевал в ходе финального матча прошлогоднего Открытого чемпионата Франции.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Как сообщает Marca, по итогам торгов испанец выручил за нее 22,4 тысячи долларов.

    Все деньги будут направлены на борьбу с последствиями, вызванными чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, из-за пандемии коронавируса.

    На благотворительном аукционе продавались различные вещи спортсменов, однако футболка Надаля стала самой дорогой из них.

    Вторым наиболее ценным предметом стала футболка бывшего испанского баскетболиста Хуана Карлоса Наварро, за которую заплатили $ 6,7 тыс. Тройку лидеров замкнули кроссовки Коби Брайанта — $ 6,6 тыс.

    Напомним, в решающем матче Ролан Гаррос-2019 Надаль обыграл австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. 0

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