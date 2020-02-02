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    Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Новак Джокович  Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open-2020.

    Нова Джокович
    Нова Джокович

    В решающем матче Джокович в пяти сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Серб уступал со счетом 1:2 по сетам, но одержал волевую победу — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

    Для Джоковича эта победа стала 13-й подряд в текущем сезоне.

    Сербский теннисист выиграл Australian Open восьмой раз и обновил свой же рекорд по победам на этом турнире. Отметим, что Джокович выиграл все восемь финалов в Мельбурне, в которых принимал участие.

    Новак стал третьим теннисистом, которому удалось выиграть один из турниров «Большого шлема» восемь раз.

    Всего на его счету теперь 17 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он уступает только Роджеру Федереру (20) и Рафаэлю Надалю (19).

    С новой недели Джокович вновь станет первой ракеткой мира. 0

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