Australian Open. Кенин выиграла финал, Маттек-Сандс и Маррей против Крейчиковой и Мектича

Женщины
София Кенин (США) — Гарбинье Мугурусу (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2020 в женском одиночном разряде американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время 21-летняя Кенин выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя Мугуруса девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка.
Этот титул стал для американки дебютным на турнирах «Большого шлема». За победу она получит 2,824,800 долларов США призовых.
Напомним, предыдущей победительницей Australian Open являлась японка Наоми Осака.