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    Australian Open. Кенин выиграла финал, Маттек-Сандс и Маррей против Крейчиковой и Мектича

    1 февраля состоялся финал Australian Open среди женщин. Также запланирован финальный поединок в смешанном разряде.

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    София Кенин
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    Женщины

    София Кенин (США) — Гарбинье Мугурусу (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2

    В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2020 в женском одиночном разряде американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время 21-летняя Кенин выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя Мугуруса девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка.

    Этот титул стал для американки дебютным на турнирах «Большого шлема». За победу она получит 2,824,800 долларов США призовых.

    Напомним, предыдущей победительницей Australian Open являлась японка Наоми Осака.

    Смешанные пары

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