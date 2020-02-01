Australian Open. Кенин выиграла финал, Маттек-Сандс и Маррей против Крейчиковой и Мектича

Женщины

София Кенин (США) — Гарбинье Мугурусу (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2020 в женском одиночном разряде американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время 21-летняя Кенин выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя Мугуруса девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка.

Этот титул стал для американки дебютным на турнирах «Большого шлема». За победу она получит 2,824,800 долларов США призовых.

Напомним, предыдущей победительницей Australian Open являлась японка Наоми Осака.

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