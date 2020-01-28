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    Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open

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    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2020.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В четвертьфинальном поединке 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(10:8), 6:3.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. 38-летний Роджер, дважды брал подачу соперника, совершил пять эйсов и три двойные ошибки. 28-летний Теннис, занимающий 100-е место в рейтинге АТР, сделал четыре брейка и 27 эйсов, пять раз ошибившись при подаче.

    За выход в финал Открытого чемпионата Австралии 2020 года Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада). 0

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