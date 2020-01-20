Australian Open. Александрова вышла во второй раунд, Потапова и Калинская покинули турнир

Мужчины

Денис Шаповалов (Канада) — Мартон Фучович (Венгрия) — 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7)

На старте Открытого чемпионата Австралии проиграли сеяные Денис Шаповалов и Борна Чорич.

Борна Чорич (Хорватия) — Сэм Керри (США) — 3:6, 4:6, 4:6

Канадец Шаповалов в первом круге Australian Open уступил венгру Мартону Фучовичу — 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 17 минут.

Хорват Чорич был слабее американца Сэма Керри — 3:6, 4:6, 4:6.

Во второй круг прошел восьмой номер турнира итальянец Маттео Берреттини, обыгравший австралийца Эндрю Харриса.

Роджер Федерер (Швейцария) — Стив Джонсон (США) — 6:3, 6:2, 6:2

Швейцарец Роджер Федерер в первом круге Australian Open уверенно обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Федерер совершил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Джонсон в свою очередь совершил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Федерера, который посеян на турнире под третьим номером, станет победитель пары Кентен Гали (Франция) — Филип Крайинович (Сербия).

Напомним, Федерер является шестикратным победителем Australian Open.

Женщины

Екатерина Александрова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:2

Первая ракетка России Екатерина Александрова в стартовом круге Australian Open победила представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн — 6:4, 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время Александрова совершила 3 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

На счету швейцарки 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира россиянка сыграет с победительницей пары Кайя Канепи (Эстония) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.

Анна Калинская (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 3:6

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге Australian Open уступила китаянке Чжэн Сайсай — 2:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут. Анна ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Наоми Осака (Япония) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:4

В 1/32 финала Australian Open китаянка сыграет с четвертой ракеткой рейтинга WTA японкой Наоми Осакой, которая победила чешку Марию Боузкову — 6:2, 6:4.

Анастасия Потапова (Россия) — Серене Уильямс (США) — 0:6, 3:6

Россиянка Анастасия Потапова также прекратила борьбу в первом раунде Australian Open, проиграв Серене Уильямс — 0:6, 3:6.

Для победы Серене потребовалось менее часа. Американка совершила девять подач навылет и реализовала пять брейкпоинтов. По ходу матча Уильямс взяла семь геймов подряд.

В следующем круге Серена Уильямс встретится с победителем пары Тамара Зиданшек (Словения) — Хан На Лэ (Южная Корея).

София Кенин (США) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 6:4

Еще в одном поединке американка София Кенин оказалась сильнее итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:4. 0