Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP

Лидирует же в рейтинге Рафаэль Надаль, за которым следуют Новак Джокович и Роджер Федерер.
Рейтинг ATP. 30 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
… 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497...
212 (212). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
251 (251). Павел Котов (Россия) — 186…
255 (255). Роман Сафиуллин (Россия) — 182...
257 (257) Евгений Карловский (Россия) — 180…
271 (271). Теймураз Габашвили (Россия) — 158.
289 (297). Аслан Карацев (Россия) — 140. 0