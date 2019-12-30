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    Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP

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    В обновленном рейтинге ATP от 30 декабря россиянин Аслан Карацев поднялся на 289-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Лидирует же в рейтинге Рафаэль Надаль, за которым следуют Новак Джокович и Роджер Федерер.

    Рейтинг ATP. 30 декабря

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
    9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
    10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
    17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
    23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
    112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497...
    212 (212). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
    251 (251). Павел Котов (Россия) — 186…
    255 (255). Роман Сафиуллин (Россия) — 182...
    257 (257) Евгений Карловский (Россия) — 180…
    271 (271). Теймураз Габашвили (Россия) — 158.
    289 (297). Аслан Карацев (Россия) — 140.     0

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