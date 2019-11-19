Рублев вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Испанией

Сборная России повела в матче финального турнира Кубка Дэвиса с Испанией.

В первой встрече группы В Андрей Рублев одержал победу над Роберто Баутистом Агутом — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0).

Во втором одиночном матче сыграют Карен Хачанов и первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Затем команды сразятся в парном разряде.

С этого года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В финале турнира играют 18 команд, разделенных на шесть групп.

Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал.

В первом матче группового этапа сборная России обыграла Хорватию со счетом 3:0. 0