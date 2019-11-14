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    Берреттини обыграл Тима на Итоговом чемпионате ATP

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Маттео Берреттини Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Маттео Берреттини одержал победу над Домиником Тимом в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP.

    Маттео Берреттини
    Маттео Берреттини

    Встреча группы Бьорна Борга, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

    Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Берреттини 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 2. Тим отметился 5 эйсами и 1 реализованным брейк-поинтом.

    Несмотря на победу, итальянец прекратил борьбу за трофей. Тим, имеющий в активе две победы, вышел в полуфинал с первого места в группе.

    Позднее за вторую путевку в полуфинал поспорят серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. 0

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