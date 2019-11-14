Берреттини обыграл Тима на Итоговом чемпионате ATP

одержал победу надв матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP.

Встреча группы Бьорна Борга, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Берреттини 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 2. Тим отметился 5 эйсами и 1 реализованным брейк-поинтом.

Несмотря на победу, итальянец прекратил борьбу за трофей. Тим, имеющий в активе две победы, вышел в полуфинал с первого места в группе.

Позднее за вторую путевку в полуфинал поспорят серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. 0