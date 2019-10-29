Осака снялась с итогового турнира WTA из-за травмы

Наоми Осака
globallookpress.com
«Я разочарована тем, что пришлось сняться. Это самое большое событие года в WTA, и я не хотела так закончить этот турнир и свой сезон. Надеюсь, что скоро восстановлюсь и смогу выступить в Шэньчжэне в следующем году», — сказала Осака.
Вместо Осаки в Красной группе выступит Кики Бертенс, которая сыграет с Эшли Барти. Напомним, что в первой встрече Осака одержала победу над Петрой Квитовой в трех сетах.
Осака является обладательницей пяти титулов WTA в одиночном разряде, включая Australian Open и US Open. 0