Осака снялась с итогового турнира WTA из-за травмы

Третья ракетка мира японкаснялась с итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за травмы плеча, сообщается на странице WTA Insider в Twitter.

«Я разочарована тем, что пришлось сняться. Это самое большое событие года в WTA, и я не хотела так закончить этот турнир и свой сезон. Надеюсь, что скоро восстановлюсь и смогу выступить в Шэньчжэне в следующем году», — сказала Осака.

Вместо Осаки в Красной группе выступит Кики Бертенс, которая сыграет с Эшли Барти. Напомним, что в первой встрече Осака одержала победу над Петрой Квитовой в трех сетах.

Осака является обладательницей пяти титулов WTA в одиночном разряде, включая Australian Open и US Open. 0