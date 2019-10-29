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    Осака снялась с итогового турнира WTA из-за травмы

    Теннис WTA Финал тура WTA Наоми Осака Прогнозы на теннис
    Третья ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за травмы плеча, сообщается на странице WTA Insider в Twitter.

    Наоми Осака
    Наоми Осака

    «Я разочарована тем, что пришлось сняться. Это самое большое событие года в WTA, и я не хотела так закончить этот турнир и свой сезон. Надеюсь, что скоро восстановлюсь и смогу выступить в Шэньчжэне в следующем году», — сказала Осака.

    Вместо Осаки в Красной группе выступит Кики Бертенс, которая сыграет с Эшли Барти. Напомним, что в первой встрече Осака одержала победу над Петрой Квитовой в трех сетах.

    Осака является обладательницей пяти титулов WTA в одиночном разряде, включая Australian Open и US Open. 0

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