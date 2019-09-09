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    Надаль отметил потрясающий прогресс Медведева

    US Open ATP Рафаэль Надаль Даниил Медведев
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «Первое, что бы я хотел сказать после этого потрясающего матча, — прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил. Он уже четвертый в мире — это потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы.

    Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый для меня. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион и выступать перед такими замечательными зрителями — это что-то непередаваемое.

    Вы видели, сколько нервов, один из самых напряженных матчей. Как я проиграл в пятом сете при 5:2? Извините, я очень эмоционален. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, всех, кто был вокруг нас и помогал нам.

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    • Хотел бы еще вспомнить про Карима Алами, он был директором турнира, мои мысли с его семьей. И хотел бы поблагодарить свою команду, свою семью, и надеюсь, что увижусь с вами в следующем году», — сказал Надаль в интервью ESPN. 0

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