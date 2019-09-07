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    Кафельников поздравил Медведева с выходом в финал US Open

    US Open ATP Григор Димитров Даниил Медведев
    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США-2019. В полуфинале Даниил обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:2.

    Евгений Кафельников
    Евгений Кафельников

    «14 лет спустя мы вновь увидим российского теннисиста, который будет играть в финале ТБШ. Поздравления тебе, Даниил», — написал Кафельников в Twitter.

    Для Медведева этот финал турнира «Большого Шлема» станет первым в карьере. Также стоит отметить, что Медведев стал первым россиянином, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» со времен Марата Сафина, который в финале Australian Open-2005 победил австралийца Ллейтона Хьюитта.

    В финале Даниила ожидает противостояние с испанцем Рафаэлем Надалем. 0

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