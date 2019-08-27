Кудерметова проиграла в первом круге турнира US Open

Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

В стартовом матче US Open российская теннисистка за полтора часа уступила американке Франческе Ди Лоренцо со счетом 6:7(4:7), 2:6. За это время Кудерметова сделала 2 эйса, а ее соперница — 5.

Во втором круге американка сыграет либо с немкой Юлией Гергес, либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

В другом матче шестая ракетка мира чешка Петра Квитова за час и 20 минут обыграла соотечественницу Денизу Алертову — 6:2, 6:4.

Квитова четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге чешская теннисистка встретится с победительницей пары Андреа Петкович — Михаэла Бузарнеску. 0