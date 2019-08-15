ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом ГерманииЛучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
  • 08:57
    • Мане — лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
  • 08:27
    • Кузнецова прошла украинку Ястремскую в Цинциннати
  • 08:12
    • Хачанов обыграл Кирьоса в Цинциннати
  • 00:45
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
  • 22:25
    • Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба
    Все новости спорта

    Хачанов обыграл Кирьоса в Цинциннати

    Карен Хачанов ATP
    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    В матче второго раунда соревнований восьмой сеяный Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

    Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Кирьос подал 21 эйс, 8 раз ошибся на подаче и использовал одну возможность взять подачу соперника из четырех.

    Счет в личном противостоянии Хачанова и Кирьоса стал 1-0 в пользу россиянина.

    За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
  • 15/07/2019 в 16:39
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Тун»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Рига» ХИК?
  • «Рига» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Осилит ли «Динамо» Тб гол престижа?
  • «Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Ждет ли «Спартак» в матче с «Туном» второй «Санкт-Галлен»?
  • «Спартак» — «Тун». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» Вчера в 01:450
  • 22:14
    • Медведев обыграл Пера и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 08:45
    • Касаткина покинула Цинциннати
  • 19:53
    • «Ротор» вышел на первое место в ФНЛ
    Пеп Гвардиола Футбол Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию«Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 13/08/2019 в 19:260
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 00:36
    • УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»
  • 00:17
    • Дмитриев: Тарасовой и Морозову важно перезагрузить карьеру
  • 23:47
    • Рауш назвал самую сильную команду России на данный момент
    Футболисты «Ростова» Футбол Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позицииОбзор спортивной прессы на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 13/08/2019 в 12:570
  • 17:57
    • Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть
  • 17:34
    • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • 17:28
    • Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие