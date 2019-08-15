Хачанов обыграл Кирьоса в Цинциннати

Российский теннисиствышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

В матче второго раунда соревнований восьмой сеяный Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Кирьос подал 21 эйс, 8 раз ошибся на подаче и использовал одну возможность взять подачу соперника из четырех.

Счет в личном противостоянии Хачанова и Кирьоса стал 1-0 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем. 0