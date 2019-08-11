Серена Уильямс — в финале турнира в Торонто

Американская теннисисткастала финалисткой турнира категории Premier 5 в Торонто.

В полуфинальном поединке восьмая ракетка соревнований победила чешку Мари Боузкову — 1:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Американка выполнила 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-поинта из 6.

У чешки не было ни одной двойной ошибки, она выполнила 4 подачи навылет и реализовала 3 брейк-поинта из 8.

В финале Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:4, 7:6 (7:5). 0