Первая ракетка мира не сыграет на турнире в Монреале

Первая ракетка мираснялся с турнира в Монреале (Канада). Об этом сообщает официальный сайт ATP.

«Мне жаль об этом говорить, но я решил сняться с турнира. При поддержке моей команды я решил, что моему организму нужно больше времени на восстановление и возвращение в игру.

Я люблю Канаду и у меня здесь много друзей, из-за которых я чувствую себя здесь как дома. С нетерпением жду следующей возможности сыграть перед вами в Монреале», — сказал Джокович.

Ранее было объявлено о том, что на турнире также не смогут сыграть финалист Уимблдона Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале стартует 5 августа. 0