Первая ракетка мира проиграла в 1/8 финала Уимблдона

Австралийская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.

В поединке 1/8 финала первая ракетка мира уступила американке Элисон Риске со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Барти 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-поинтов.

На счету американки 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Риске поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

Украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.

На счету Мартич 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с одной из чешек — Каролиной Плишковой или Каролиной Муховой.

Украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Уимблдонском турнире.

В матче четвертого круга 19-летняя спортсменка проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Следующей соперницей китаянки станет румынка Симона Халеп или американка Кори Гауфф. 0