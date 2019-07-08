ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МаркиньосСправились и без Неймара. Бразилия выиграла Кубок Америки на родной земле
  • 16:02
    • СМИ: Ткачев отказался от переезда в НХЛ
  • 15:49
    • 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
  • 15:36
    • Олимпийская чемпионка по фигурному катанию завершила карьеру
  • 15:16
    • Первая ракетка мира проиграла в 1/8 финала Уимблдона
  • 15:01
    • УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций
    Все новости спорта

    Первая ракетка мира проиграла в 1/8 финала Уимблдона

    Уимблдон WTA Алисон Риск Элина Свитолина Чжан Шуай
    Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    В поединке 1/8 финала первая ракетка мира уступила американке Элисон Риске со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Барти 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-поинтов.

    На счету американки 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

    За выход в полуфинал Риске поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

    Украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.

    На счету Мартич 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в полуфинал Свитолина поспорит с одной из чешек — Каролиной Плишковой или Каролиной Муховой.

    Украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Уимблдонском турнире.

    В матче четвертого круга 19-летняя спортсменка проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

    Следующей соперницей китаянки станет румынка Симона Халеп или американка Кори Гауфф. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Симона Халеп — Кори Гауфф
  • 1.96
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способна ли Халеп остановить 15-летнюю сенсацию?
  • Симона Халеп — Кори Гауфф. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Смогут ли «слоны» выгнать «орлов» из Египта?
  • Мали — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Пройдет ли Гана Тунис?
  • Гана — Тунис. Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохойАргентинцы сумели завоевать бронзовые медали Кубка Америки, но все обсуждали не результат, а скандал с удалениями Вчера в 13:020
  • 00:58
    • Сборная Бразилии — девятикратный обладатель Кубка Америки
  • 08:44
    • СМИ: «Барселона» включится в борьбу за сына Хаджи
  • 08:03
    • Форвард «Ромы» перешел в «Шанхай Шеньхуа»
    Юрий Семин с Суперкубком Футбол «Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук«Железнодорожники» завоевали Суперкубок России Вчера в 00:570
  • Экспресс дня

  • Будут ли проблемы у Федерера с выходом в четвертьфинал?
  • 4.18
    •
  • 16:33
    • Серена Уильямс отдала Суарес-Наварро всего два гейма
  • 16:20
    • Комитет по этике МОК запросил у Попова выписки со счетов за 2009 год
  • 12:50
    • Болельщики ЦСКА назвали лучшего игрока по итогам минувшего сезона
    Антуан Гризманн Футбол Хитрые страсти по ГризманнуПочему разразился скандал вокруг его перехода в «Барселону»? 06/07/2019 в 20:580
  • 12:34
    • Форвард «Вест Хэма» перебрался в Китай
  • 12:15
    • «Зенит» может перехватить у «Ростова» голкипера
  • 12:00
    • «Краснодар» продал рекордное количество абонементов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие