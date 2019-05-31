Осака останется первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Японская теннисисткасохранит лидерство впо итогам

Ее могли обойти чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер.

Однако Квитова снялась до начала турнира, а Бертенс — по ходу матча второго круга со словачкой Викторией Кужмовой. Кербер в первом круге проиграла россиянке Анастасии Потаповой.

Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно было как минимум дойти до финала в Париже, однако в третьем круге Каролина уступила хорватке Петре Мартич.

Осака возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года. В третьем круге «Ролан Гаррос» она сыграет с чешкой Катериной Синяковой. 0