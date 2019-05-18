Надаль взял реванш у Циципаса

Испанский теннисиствышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

В поединке 1/2 финала второй номер посева обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-поинта из 2.

Соперник Надаля по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.

На прошлой неделе Надаль проиграл Циципасу в полуфинале турнира в Мадриде. 0