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    Надаль взял реванш у Циципаса

    ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В поединке 1/2 финала второй номер посева обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-поинта из 2.

    Соперник Надаля по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.

    На прошлой неделе Надаль проиграл Циципасу в полуфинале турнира в Мадриде. 0

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