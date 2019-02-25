Хачанов опустился на одну строку в рейтинга ATP

В обновленном рейтинге ATP от 25 февраля в первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается серб

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Российский теннисист Карен Хачанов переместился на 12-ю строчку рейтинга ATP. С 11-го места его потеснил грек Стефанос Циципас, выигравший турнир в Марселе.

Другой россиянин Евгений Донской покинул первую сотню, заняв на этой неделе 102-е место.

Рейтинг ATP. 25 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5085.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4190.

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3270.

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3095.

11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 2965.

12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2675.

… 15 (15). Даниил Медведев — 2230.

102 (96). Евгений Донской — 556…

112 (115). Андрей Рублев (все — Россия) — 517. 0