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    Хачанов опустился на одну строку в рейтинга ATP

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    В обновленном рейтинге ATP от 25 февраля в первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Российский теннисист Карен Хачанов переместился на 12-ю строчку рейтинга ATP. С 11-го места его потеснил грек Стефанос Циципас, выигравший турнир в Марселе.

    Другой россиянин Евгений Донской покинул первую сотню, заняв на этой неделе 102-е место.

    Рейтинг ATP. 25 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5085.
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595.
    6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4190.
    7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100.
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800.
    9 (9). Джон Иснер (США) — 3270.
    10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3095.
    11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 2965.
    12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2675.
    … 15 (15). Даниил Медведев — 2230.
    102 (96). Евгений Донской — 556…
    112 (115). Андрей Рублев (все — Россия) — 517. 0

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