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    Звонарева поднялась на 21 позицию в рейтинге WTA

    WTA Вера Звонарева Мария Шарапова Дарья Касаткина Екатерина Александрова Симона Халеп Петра Квитова Наоми Осака Каролина Плишкова Слоан Стивенс Анжелик Кербер Элина Свитолина Каролин Возняцки
    Опубликован обновленный рейтинг WTA, который возглавляет японская теннисистка Наоми Осака.

    Вера Звонарева
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    В первой десятке произошло одно изменение. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поменялась местами с датчанкой Каролиной Возняцки.

    Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на две строчки в рейтинге и теперь занимает 14-е место.

    Ее соотечественница Мария Шарапова поднялась с 29-й на 27-ю позицию. Самый большой взлет произошел у Веры Звонаревой — с 97-го на 76-е место.

    Рейтинг WTA. 4 февраля

    1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.
    2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.
    3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.
    4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
    5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
    6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.
    9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
    10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.
    ...
    14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
    27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717...
    32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
    65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874.
    66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…
    74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800...
    76 (97). Вера Звонарева (Россия) — 765.
    77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
    87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
    95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639...
    98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621. 0

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