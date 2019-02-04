Звонарева поднялась на 21 позицию в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA, который возглавляет японская теннисистка

В первой десятке произошло одно изменение. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поменялась местами с датчанкой Каролиной Возняцки.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на две строчки в рейтинге и теперь занимает 14-е место.

Ее соотечественница Мария Шарапова поднялась с 29-й на 27-ю позицию. Самый большой взлет произошел у Веры Звонаревой — с 97-го на 76-е место.

Рейтинг WTA. 4 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.

9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.

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14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...

27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874.

66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…

74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800...

76 (97). Вера Звонарева (Россия) — 765.

77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...

87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689...

95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639...

98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621. 0