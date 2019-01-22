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    Australian Open. Циципас вышел в полуфинал, Павлюченкова проиграла Коллинз

    Обзор девятого игрового дня на Открытом чемпионата Австралии

    Australian Open ATP WTA Роберто Баутиста-Агут Рафаэль Надаль Анастасия Павлюченкова Петра Квитова
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    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас
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    Во вторник, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут первые четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночных разрядах.
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    Мужчины

    Стефанос Циципас (Греция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)

    Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке 1/4 финала обидчик Роджера Федерера обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

    Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Циципас выполнил 22 эйса, 3 двойные и 38 невынужденных ошибок, заработал 68 «виннеров» и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

    На счету испанца 6 подач навылет, 2 двойные и 32 невынужденные ошибки, 50 «виннеров» и 3 реализованных брейк-поинта из 4.

    Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем или американцем Френсисом Тиафо.

    Рафаэль Надаль (Испания) — Френсис Тиафо (США)

    Женщины

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 5:7, 1:6

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз в четвертьфинальном поединке Australian Open.

    Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 6:2, 5:7, 1:6.

    Павлюченкова выполнила 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету Коллинз 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-поинтов из 15.

    Для Павлюченковой это был пятый четвертьфинал на «Больших шлемах». Во всех она потерпела поражения.

    За выход в финал Коллинз поборется с чешкой Петрой Квитовой или австралийкой Эшли Барти.

    Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) 0

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