Australian Open. Циципас вышел в полуфинал, Павлюченкова проиграла Коллинз

Во вторник, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут первые четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Стефанос Циципас (Греция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В поединке 1/4 финала обидчик Роджера Федерера обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Циципас выполнил 22 эйса, 3 двойные и 38 невынужденных ошибок, заработал 68 «виннеров» и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

На счету испанца 6 подач навылет, 2 двойные и 32 невынужденные ошибки, 50 «виннеров» и 3 реализованных брейк-поинта из 4.

Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем или американцем Френсисом Тиафо.

Рафаэль Надаль (Испания) — Френсис Тиафо (США)

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 5:7, 1:6

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз в четвертьфинальном поединке Australian Open.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 6:2, 5:7, 1:6.

Павлюченкова выполнила 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету Коллинз 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-поинтов из 15.

Для Павлюченковой это был пятый четвертьфинал на «Больших шлемах». Во всех она потерпела поражения.

За выход в финал Коллинз поборется с чешкой Петрой Квитовой или австралийкой Эшли Барти.

Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) 0