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    Рублев проиграл Макдональду и покинул Открытый чемпионат Австралии

    ATP Australian Open Андрей Рублёв Джон Изнер
    Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях уступив американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

    Андрей Рублев
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    Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Рублев отметился 5 эйсами, 9 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 11. На счету его соперника 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

    За выход в третий круг турнира Макдональд встретиться с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

    В другом поединке американский теннисист Райлли Опелка в матче первого круга Australian Open оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). 0

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