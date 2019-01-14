Рублев проиграл Макдональду и покинул Открытый чемпионат Австралии

Российский теннисиств первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях уступив американцу— 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Андрей Рублев twitter.com/AndreyRublev97 1000 Фрибет для всех Забрать!

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Рублев отметился 5 эйсами, 9 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 11. На счету его соперника 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг турнира Макдональд встретиться с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

В другом поединке американский теннисист Райлли Опелка в матче первого круга Australian Open оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). 0