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    Чилич вышел во второй раунд Australian Open, Маррей выбыл

    Australian Open ATP Марин Чилич Энди Мюррей Роберто Баутиста-Агут
    Хорватский теннисист Марин Чилич, который является шестой ракеткой турнира, не испытал особых проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

    Марин Чилич
    Марин Чилич
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    В трех партиях он обыграл хозяина местных кортов Бернарда Томича — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

    Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

    На счету Чилича 24 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.

    Следующим соперником Чилича станет американец Маккензи Макдональд.

    Британец Энди Маррей не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях уступив представителю Испании Роберто Баустиста-Агуту (22) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

    Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10. Маррей отметился 20 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5. 0

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