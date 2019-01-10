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    Хромачева и Вихлянцева вышли в финальный раунд квалификации Australian Open

    Australian Open WTA Софья Жук
    На Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли матчи второго круга квалификации в женском одиночном разряде.

    Наталья Вихлянцева
    Наталья Вихлянцева
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    Успешно данный раунд преодолели Ирина Хромачева, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева, которые сыграют в финале отбора.

    Варвара Флинк, Софья Жук, Виталия Дьяченко и Людмила Самсонова прекратили борьбу за попадание в основную сетку.

    Результаты с участием россиянок:

    Варвара Флинк (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6
    Ирина Хромачева (Россия, 25) — Оливия Роговска (Австралия) — 6:3, 6:2
    Каролина Мухова (Чехия, 28) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:0
    Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Анна Зайя (Германия) — 6:4, 6:2
    Анна Калинская (Россия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20) — 6:2, 6:2
    Кристина Макхейл (США) — Софья Жук (Россия, 12) — 6:3, 6:3
    Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Бибиане Скуфс (Нидерланды) — 6:0, 6:3 0

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