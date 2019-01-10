Хромачева и Вихлянцева вышли в финальный раунд квалификации Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли матчи второго круга квалификации в женском одиночном разряде.

Успешно данный раунд преодолели Ирина Хромачева, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева, которые сыграют в финале отбора.

Варвара Флинк, Софья Жук, Виталия Дьяченко и Людмила Самсонова прекратили борьбу за попадание в основную сетку.

Результаты с участием россиянок:

Варвара Флинк (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6

Ирина Хромачева (Россия, 25) — Оливия Роговска (Австралия) — 6:3, 6:2

Каролина Мухова (Чехия, 28) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:0

Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Анна Зайя (Германия) — 6:4, 6:2

Анна Калинская (Россия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20) — 6:2, 6:2

Кристина Макхейл (США) — Софья Жук (Россия, 12) — 6:3, 6:3

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Бибиане Скуфс (Нидерланды) — 6:0, 6:3 0