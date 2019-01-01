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    Сборная Швейцарии выиграла у США в Кубке Хопмана

    ATP WTA Роджер Федерер Серена Уильямс
    Сборная Швейцарии победила команду США в матче Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.

    Серена Уильямс и Роджер Федерер
    Серена Уильямс и Роджер Федерер
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    Матч группы B завершился со счетом 2-1.

    В одиночных встречах Роджер Федерер выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 6:1, а Серена Уильямс одолела Белинду Бенчич — 4:6. 6:4, 6:3.

    В миксте Бенчич и Федерер оказались сильнее Уильямс и Тиафо — 4:2, 4:3 (5:3).

    Швейцарские теннисисты возглавляют группу B, тогда как американцы занимают третью строчку.

    В следующем матче турнира 3 января сборная Швейцарии сыграет с командой Греции, а сборная США встретится с командой Великобритании. 0

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