Сборная Швейцарии выиграла у США в Кубке Хопмана

Сборнаяпобедила командув матче Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.

Серена Уильямс и Роджер Федерер twitter.com/hopmancup 100% Высокие коэффициенты Играть!

Матч группы B завершился со счетом 2-1.

В одиночных встречах Роджер Федерер выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 6:1, а Серена Уильямс одолела Белинду Бенчич — 4:6. 6:4, 6:3.

В миксте Бенчич и Федерер оказались сильнее Уильямс и Тиафо — 4:2, 4:3 (5:3).

Швейцарские теннисисты возглавляют группу B, тогда как американцы занимают третью строчку.

В следующем матче турнира 3 января сборная Швейцарии сыграет с командой Греции, а сборная США встретится с командой Великобритании. 0