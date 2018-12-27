Хачанов победил Тима и сыграет с Джоковичем на турнире в Абу-Даби

Россиянинвышел в полуфинал выставочного турнира, проходящего в Абу-Даби.

В четвертьфинале занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP российский теннисист за час и 20 минут нанёс поражение восьмой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму — 7:6 (7:3), 6:3.

Следующим соперником Хачанова станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Во втором полуфинале турнира в Абу-Даби встретятся испанец Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон, представляющий ЮАР. Андерсон является действующим победителем турнира в Абу-Даби.

Выставочный турнир в Абу-Даби многие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии по теннису. 0