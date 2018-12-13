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    ITF назвала лучших теннисистов года

    ATP WTA Новак Джокович  Симона Халеп
    Новак Джокович и Симона Халеп признаны лучшими теннисистами мира по итогам 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    Об этом сообщает официальный сайт ITF.

    Джокович был признан лучшим теннисистом года в шестой раз в карьере, тогда как Халеп — впервые.

    «Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF. Горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который тоже выиграл эту награду шесть раз», — отметил Джокович.

    Напомним, в 2018 году Джокович выиграл Уимблдон и US Open, турниры в Цинциннатти и Шанхае, а также дошел до финала Итогового турнира ATP. Халеп победила на «Ролан Гаррос», а также выиграла турниры в Шэнчжене и Монреале. 0

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