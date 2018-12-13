ITF назвала лучших теннисистов года

признаны лучшими теннисистами мира по итогам 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).

Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Джокович был признан лучшим теннисистом года в шестой раз в карьере, тогда как Халеп — впервые.

«Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF. Горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который тоже выиграл эту награду шесть раз», — отметил Джокович.

Напомним, в 2018 году Джокович выиграл Уимблдон и US Open, турниры в Цинциннатти и Шанхае, а также дошел до финала Итогового турнира ATP. Халеп победила на «Ролан Гаррос», а также выиграла турниры в Шэнчжене и Монреале. 0