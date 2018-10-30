Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Россиянинвышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

В матче второго круга российский теннисист обыграл австралийца Мэтью Эбдена.

Хачанов выиграл первый сет со счетом 6:2 и лидировал во втором со счетом 2:0, когда Эбден отказался от продолжения борьбы из-за травмы колена.

Теннисисты провели на корте 46 минут. Хачанов выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У его соперника — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперник Хачанова по борьбе за выход в 1/4 финала определится во встрече американца Джона Иснера с сильнейшим в матче между Михаилом Кукушкиным и Пьером-Юго Арбером. 0