Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля

Российская теннисисткастала чемпионкой Кубка Кремля.

В финальном матче первая ракетка России одолела представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Во второй партии 21-летняя россиянка уступала 1:4, но сумела переломить ход встречи.

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. На счету Касаткиной 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-поинтов из 12. Ее соперница отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовала 8 брейк-поинтов из 14.

Для Касаткиной этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере. В прошлом сезоне она выигрывала турнир в Чарльстоне. 0