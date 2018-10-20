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    Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля

    WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В финальном матче первая ракетка России одолела представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

    Во второй партии 21-летняя россиянка уступала 1:4, но сумела переломить ход встречи.

    Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. На счету Касаткиной 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-поинтов из 12. Ее соперница отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовала 8 брейк-поинтов из 14.

    Для Касаткиной этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере. В прошлом сезоне она выигрывала турнир в Чарльстоне. 0

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