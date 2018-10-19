Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале Кубка Кремля

Российский теннисиствышел в полуфинал Кубка Кремля.

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В четвертьфинале третий сеяный Хачанов в двух сетах обыграл Мирзу Башича из Боснии и Герцеговины со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 7 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Башича три эйса, две ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника. Хачанов и Башич впервые встретились в официальных матчах.

За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с соотечественником, второй ракеткой турнира Даниилом Медведевым. 0