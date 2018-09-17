Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

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В первой десятке рейтинга изменений не произошло: лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль, за которым идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Россиянин Карен Хачанов, который на прошлой неделе помог сборной России победить команду Белоруссии в матче Кубка Дэвиса, поднялся на 24-е место, что является лучшим результатом в карьере.

Другой представитель России Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.

Рейтинг ATP от 17 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900,

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5980,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715,

7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595,

10 (10). Джон Изнер (США) — 3470…

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…

35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262 …

69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795…

84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681. 0