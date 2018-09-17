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    Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер Новак Джокович  Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич Григор Димитров Кевин Андерсон Джон Изнер Карен Хачанов Даниил Медведев Андрей Рублёв Евгений Донской
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    В первой десятке рейтинга изменений не произошло: лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль, за которым идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

    Россиянин Карен Хачанов, который на прошлой неделе помог сборной России победить команду Белоруссии в матче Кубка Дэвиса, поднялся на 24-е место, что является лучшим результатом в карьере.

    Другой представитель России Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.

    Рейтинг ATP от 17 сентября:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900,
    3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445,
    4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5980,
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890,
    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715,
    7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755,
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
    9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595,
    10 (10). Джон Изнер (США) — 3470…
    24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
    35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262 …
    69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795…
    84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681. 0

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